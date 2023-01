Um antigo comandante do Grupo Wagner fugiu para a Noruega na sexta-feira e promete revelar o que sabe sobre a atuação chocante, na Ucrânia, daquele exército privado ao serviço do regime de Vladimir Putin.



Andrey Medvedev, de 26 anos, é o primeiro caso de deserção do Grupo Wagner para o estrangeiro. Quando entrou na Noruega pediu ajuda numa casa, numa altura em que as tropas russas que o perseguiam se aproximavam.









