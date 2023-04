O Governo português não tenciona deixar que as críticas de Lula da Silva aos Estados Unidos e à União Europeia pelo seu apoio militar à Ucrânia atrapalhem as relações com o Brasil. “Sobre a Ucrânia não há qualquer dúvida, a nossa posição é conhecida e não coincide com a do Presidente Lula”, admitiu esta terça-feira António Costa, desdramatizando, no entanto, essas divergências.









