António Guterres sobre acordo entre Ucrânia e Rússia: "Vamos todos ser inspirados por aquilo que foi conseguido"

O Secretário-geral da ONU, António Guterres, falou sobre o acordo assinado esta sexta-feira entre a Ucrânia, Turquia, Rússia e ONU para conseguir desbloquear os cereais ucranianos e impedir o aumento da crise de fome no mundo.Segundo Guterres, em entrevista à CNN Internacional, todo o processo deve ser conseguido de forma segura e sem ataques entre os dois países em guerra.O Secretário-geral relembra ainda que a ONU já fez duas intervenções humanitárias "muito bem conseguidas", primeiro com a libertação dos civis e soldados da fábrica de Azovstal e, agora, com o desbloqueio da exportação dos cereais ucranianos."Estou contente por ver que conseguimos alcançar aquilo que queríamos. Mas estou infeliz por saber que a guerra continua e que deixa milhares [de pessoas] em sofrimento", afirma.Sobre o trabalho discreto que tem mantido durante a guerra, António Guterres acredita que "há um caminho discreto para encontrar soluções na diplomacia. Estar nos holofotes não quer dizer que seja mais eficaz", afirma.