AO MINUTO: Quatro feridos em explosão na estação de serviço Dnipro

Grupo que detém a Zara vende lojas e abandona mercado russo

O grupo espanhol Inditex, dono de marcas como a Zara e líder mundial de venda de roupa a retalho, vai sair da Rússia e vender o negócio naquele país, anunciou esta terça-feira a empresa.

A Inditex "alcançou um acordo inicial para a venda do seu negócio na Federação Russa ao grupo Daher, que conta com participações relevantes nos setores da distribuição e imobiliário", lê-se num comunicado do grupo espanhol.