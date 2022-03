24 de fevereiro de 2022. O dia ficará marcado para sempre na memória coletiva como a invasão russa da Ucrânia.



Sete dias depois do início da guerra, várias cidades ucranianas foram bombardeadas e atacadas. Kiev, Kharkiv,





Milhares continuam a tentar fugir - mais de 800 mil pessoas escaparam já ao conflito militar. Os países vizinhos como a Polónia, a Roménia e a Moldávia são a principal rota de segurança.

Várias marcas suspenderam já parcerias e investimentos com organismos russos. A Bielorrússia foi igualmente alvo de sanções por parte do Reino Unido e da União Europeia.





Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aceitou negociar com uma delegação russa na fronteira com a Bielorrússia. As negociações de paz, decorridas esta segunda-feira, não foram suficientes para o cessar-fogo, mas ainda há esperança numa segunda ronda negocial.



Kherson e Odessa são apenas alguns dos alvos das tropas russas.

Ao minuto Atualizado a 2 de mar de 2022 | 14:44

14:42 | 02/03 Delegação russa já está a caminho da segunda ronda das negociações, avança agência russa TASS A delegação russa está a deslocar-se para o local de encontro para conversações com representantes ucranianos, avançou a agência noticiosa BelTA, citada pela TASS. De acordo com informações previamente divulgadas, a segunda ronda de conversações terá lugar na cidade de Brest, na Bielorrússia. ?????????? ????????? ??????? ? ????? ??????? ?? ?????????? ? ??????????, ???????? ????????? ?????:https://t.co/dg3Ywrckch pic.twitter.com/4Jqpd3g8Qz — ???? (@tass_agency) March 2, 2022 A delegação russa está a deslocar-se para o local de encontro para conversações com representantes ucranianos, avançou a agência noticiosa BelTA, citada pela TASS. De acordo com informações previamente divulgadas, a segunda ronda de conversações terá lugar na cidade de Brest, na Bielorrússia.

14:35 | 02/03 Japão está pronto para receber refugiados ucranianos O primeiro ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou esta quarta-feira que o país está pronto para receber ucranianos que fogem da guerra. Kishida deixou a promessa durante uma conversa por telefone com o Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polónia, segundo a Reuters.

14:19 | 02/03 Everton suspende patrocínios com empresas russas O clube inglês suspendeu esta quarta-feira todos os contratos de patrocínio com as empresas russas USM Holdings, MegaFon e Yota, devido à invasão russa à Ucrânia segundo a Reuters. "Toda a gente no Everton está chocada e triste com os terríveis acontecimentos na Ucrânia", disse o clube em comunicado.

13:52 | 02/03 Tropas russas impedem a retirada de civis de Mariupol O governador de Mariupol, Vadym Boichenko, afirmou esta quarta-feira que os militares russos estão a impedir a retirada de civis da cidade, segundo a Reuters.

13:41 | 02/03 Lusa Piloto russo Nikita Mazepin sem licença para competir no GP da Grã-Bretanha O piloto Nikita Mazepin, da Haas, não poderá correr o Grande Prémio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha, em julho, em Silverston, dado a federação britânica de automobilismo ter suspendido as licenças a russos e bielorrussos, foi esta quarta-feira anunciado. O piloto Nikita Mazepin, da Haas, não poderá correr o Grande Prémio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha, em julho, em Silverston, dado a federação britânica de automobilismo ter suspendido as licenças a russos e bielorrussos, foi esta quarta-feira anunciado. A decisão da Motorsport UK de suspender as licenças aos pilotos russos e bielorrussos surge depois de a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ter anunciado na terça-feira que os pilotos poderiam competir desde que não usassem as bandeiras ou símbolos daqueles países.

12:26 | 02/03 Míssil russo atingiu edifício da administração regional de Kharkiv Um míssil russo atingiu o edíficio da administração regional de Kharkiv. ??Russia’s cruise missile hits Kharkiv city council - Roman Semenukha, deputy head of Kharkiv Regional State Administration. This is Mr Semenukha’s photo pic.twitter.com/yxRrwhjSk2 — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 2, 2022

11:00 | 02/03 Rússia e Ucrânia preparadas para negociações A Rússia está preparada para continuar as negociações com a Ucrânia na noite desta quarta-feira, avança a agência de notícias AFP. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou que o país está pronto para negociar com a Rússia, mas rejeita ultimatos, segundo a agência Reuters.

Bombardeamentos russos deixam rasto de destruição no centro histórico de Kharkiv



Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e tem sido fortemente atingida pela ofensiva russa. Um vídeo amador obtido pela agência Reuters mostra o rasto de destruição no centro histórico de Kharkiv, na Ucrânia, após voltar a ser alvo de bombardeamentos russos.Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia e tem sido fortemente atingida pela ofensiva russa.

10:24 | 02/03 Bombardeamentos em Kharkiv fazem quatro mortos esta manhã Quatro pessoas morreram esta manhã na cidade de Kharkiv, depois dos bombardeamentos russos que atingiram a cidade ucraniana, segundo os serviços de emergência da Ucrânia.

Maternidade em Zhytomyr destruída por bombardeamentos russos A maternidade em Zhytomyr, na Ucrânia, foi esta quarta-feira atingida por bombardeamentos russos.





Maternidade em zhytomyr, atacada por bombas russas.

Se não é crime de guerra o que será então ?? pic.twitter.com/MmCZ3rs60p — Alex Vaz (@JAGV41) March 2, 2022

08:21 | 02/03 Russos garantem conquista de Kherson, separatistas bloqueiam Mariupol O exército russo garantiu esta quarta-feira ter conquistado a cidade de Kherson , enquanto os separatistas pró-russos anunciaram ter conseguido bloquear totalmente Mariupol, também no sul da Ucrânia.