O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve este sábado em Kiev para uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no primeiro dia da presidência espanhola da União Europeia (UE), tendo deixado uma mensagem clara de apoio às aspirações da Ucrânia.



“Queremos atingir uma paz duradoura na Ucrânia, mas só a Ucrânia pode definir os termos e o tempo para as negociações de paz”, afirmou o chefe do Governo espanhol.









