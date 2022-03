Apresentador inglês Robert Rinder vai resgatar 52 órfãos refugiados ucranianos

O britânico Robert Rinder tem tido um papel notável nas questões humanitárias e a guerra na Ucrânia não é exceção. O apresentador de televisão e advogado anunciou que vai para a Polónia, onde irá resgatar mais de 50 órfãos ucranianos.

O anúncio foi feito nas redes sociais, onde a personalidade da TV inglesa sublinhou: "Privilégio é o que podes fazer e quem pode alcançar o poder para ajudar os outros".

Na sua jornada, assumiu a responsabilidade de oferecer apoio e assistência à família da bailarina profissional ucraniana Oksana, que foi o par de Robert aquando da sua participação na versão inglesa de 'Dança com as Estrelas'. Neste sentido, partilhou também imagens do encontro emocionante com os familiares da dançarina. Segundo o The Mirror, a avó e a tia de Oksana já haviam conseguido escapar até à Polónia onde se encontraram com Robert.

O apresentador utiliza as redes sociais para fazer atualizações sobre o processo de resgate, onde os seus seguidores enalteceram fortemente o seu esforço com bastantes comentários de apoio.