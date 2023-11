Artista que trocou preços nos supermercados por mensagens contra a guerra condenada a sete anos de prisão

Sasha Skochilenko, uma ativista russa de 33 anos, foi condenada a sete anos de prisão por ter substituído as etiquetas dos preços dos supermercados por mensagens contra a guerra na Ucrânia, avança a BBC.A artista, de São Petersburgo, está detida desde abril do ano passado e foi condenada por divulgar "informações falsas" sobre o exército russo.Os advogados defenderam a absolvição de Sasha, alegando que as doenças crónicas de que sofre fazem com que corra o risco de morrer na prisão.Os rótulos substituídos diziam: "O exército russo bombardeou uma escola de arte em Mariupol. Cerca de 400 pessoas estavam escondidas no seu interior", e: "O meu bisavô não lutou durante quatro anos na Segunda Guerra Mundial para que a Rússia se tornasse um Estado fascista e atacasse a Ucrânia".Skochilenko admitiu as acusações.