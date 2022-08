Artistas unidos em Oeiras para apoiar a Ucrânia no festival solidário Connect for Ukraine

Oeiras recebe o festival Connect for Ukraine, um evento solidário que decorrerá no Estádio Municipal Mário Wilson, entre os dias 24 e 28 de agosto. O festival, organizado pela associação Ukrainian Refugees UAPT e apoiado pelo Município de Oeiras e pela Fundação Marquês de Pombal, contará com a participação de artistas nacionais, brasileiros e ucranianos.

Entre os nomes no cartaz estão nomes como o Luís Represas, Matias Damásio, HMB, Áurea, Martinho da Vila ou Cláudia Leitte, assim como músicos da Ucrânia, como Oleksander Ponomarov, Anna Trincher, Iryna Fedyshyn, Dzidzio e MT Field.

O bilhete diário tem o custo de 20 euros, mas se optar por ir aos quatro dias de festival, o preço do passe para todos os dias tem um preço de 60 euros. As entradas estão disponíveis para compra nos locais habituais e na bilheteira online bol.pt.

No primeiro dia, 24 de agosto, a entrada será gratuita para quem se inscrever na construção de uma bandeira da Ucrânia humana, para mostrar apoio ao país devastado pelo conflito com a Rússia.

Veja o cartaz completo

24 agosto:

Orquestra Ibérica + Bandeira humana + hino da Ucrânia: 19h00-21h00

Anna Trincher: 21h30- 22h30

Paula Toller: 22h45-0h00

25 agosto:

Kola: 19h30-20h30

Luís Represas: 21h00-22h15

Matias Damásio: 22h45-0h00

26 agosto:

Oleksander Ponomarov: 19h00-19h45

Dzidzio: 20h00-20h45

Iryna fedyshyn: 21h00-21h45

Cláudia Leitte: 22h15-0h00

27 agosto:

HMB: 19h00 – 20h00

Áurea: 20h30-21h45

Martinho da vila: 22h15-23h45

28 agosto: