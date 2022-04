As imagens do local bombardeado pelas tropas russas durante o encontro entre Guterres e Zelensky em Kiev

Volodymyr

Os enviados especiais daà Ucrânia, Secundino Cunha e Pedro Escoto, estiveram na manhã desta sexta-feira perto do local onde esta quinta-feira ocorreram dois bombardeamentos, perto do local do encontro entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o presidente ucraniano,Zelensky, em Kiev.As duas explosões foram ouvidas em quase toda a capital ucraniana.Segundo as autoridades russas, o alvo do ataque seria uma fábrica de armamento desativada, ainda que um edifício em redor, em finais de construção, tenha sido afetado.As imagens captadas pela equipa damostraram os estragos causados na zona.Houve o registo de vários feridos na sequência do ataque.