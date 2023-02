Confesso que hesitei na resposta quando, há um mês, o tradutor e companheiro de trabalho em Kiev me perguntou se eu reconhecia aquele bloco de apartamentos pintado de novo. O lugar na foto tirada por Oleksandr Taranukha não me era totalmente estranho. Parecia, com elevado grau de precisão e idêntica dose de intuição, um vulgar bairro de classe média, como tantos outros, nos arredores da capital da Ucrânia.









