vários pneus em chamas foram atirados para dentro da casa por cima do muro





A casa, com vista deslumbrante sobre o lago, estava a ser remodelada e é a compra mais recente de Solovyov no norte de Itália.







Segundo o Daily Beast, o oficial de bombeiros disse que os danos não foram significativos, mas a mensagem foi clara: era definitivamente um sinal de protesto.A casa, com vista deslumbrante sobre o lago, estava a ser remodelada e é a compra mais recente de Solovyov no norte de Itália.





Leia também Caça aos russos com lista de 500 nomes para apreensão de bens a políticos e oligarcas "As investigações dos Carabinieri estão em curso, mas já podemos dizer que os vândalos não causaram danos significativos", disse esta quarta-feira Michele Spaggiari, presidente da Câmara de Menaggio.

A mansão do oligarca russo Vladimir Solovyov, no norte de Itália, foi vandalizada esta quarta-feira quando. Os bombeiros foram chamados para extinguir o incêncio na luxuosa residência do oligarca.As imagens de videovigilância das duas propriedades estão a ser analisadas pela polícia italiana.