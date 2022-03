Associação apela a últimos donativos para trazer 40 refugiados da Ucrânia

Levam ainda até à Moldávia um autocarro que vai permitir trazer 40 refugiados. Uma vez em solo nacional, os deslocados ucranianos terão ajuda de um grupo de advogados de Loures, sítio onde dormir e um trabalho. Tudo organizado pela Associação Projecto Solidário Paulo J Bento.



Caso queira ajudar, poderá fazer o seu donativo para o seguinte NIB:

A Associação Projecto Solidário Paulo J Bento de Loures parte no dia 21 de março para a Moldávia com várias carrinhas e cinco camiões TIR com toneladas de bens de primeira necessidade mas precisa de donativos para ajudar nos custos da viagem. Nesta caravana solidária segue ainda um autocarro vazio para trazer para Portugal cerca de 40 refugiados da guerra. Na página de Facebook PauloJ Bento é possível conhecer o NIB e as formas de ajudar a Associação que precisa de reunir, até à partida, cerca de 7 mil euros.