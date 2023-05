Pelo menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência de um ataque com um foguete contra uma clínica na cidade de Dnipro, na Ucrânia. A informação foi avançada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Telegram."Os russos confirmam mais uma vez o seu estatuto de combatentes contra tudo o que é humano e honesto", escreveu Zelensky.Segundo o líder ucraniano, ainda decorrem operações de resgate no local. "Todos os serviços necessários estão envolvidos", aponta.Em atualização