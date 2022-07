Pelo menos 15 pessoas morreram após as forças russas terem atingido um bloco de apartamentos, que acabou por ruir, em Chasiv Yar, Donetsk. As informações do Serviço de Emergência da Ucrânia davam, este domingo, ainda conta de cinco feridos e de um número de pessoas presas nos escombros a rondar as três dezenas. Mísseis russos Uragan atingiram o bloco de cinco andares, desmoronando o edifício. Duas das entradas ficaram destruídas, tentando os socorristas chegar às vítimas. Andriy Yermak, chefe de gabinete do Presidente ucraniano, classificou o bombardeamento como “outro ataque terrorista por parte de um país terrorista”, considerando que a “Rússia deveria estar na lista de países patrocinadores do terrorismo.”









Por outro lado, Zelensky voltou a apelar ao envio de armamento pesado para o país, “armas modernas de alta precisão e potentes”, ao mesmo tempo que agradeceu o envio, por parte dos EUA, de mais de 360 milhões de dólares, cerca de 350 milhões de euros, em assistência humanitária adicional, destinados a alimentos, água potável e abrigos.

“Unidades de lançamento HIMARS adicionais e outras armas de alta precisão permitem-nos tomar medidas antiterroristas precisas e reduzir as capacidades de ataque russas”, explicou o chefe de Estado.









Leia também Putin avisa que "a guerra só agora começou” O ataque em Chasiv Yar aconteceu apesar de Moscovo ter anunciado uma suposta “pausa operacional” para reorganização das tropas. As autoridades militares ucranianas apontam que a Rússia está, agora, a lançar ataques a oeste da cidade de Lysychansk e que os próximos alvos serão Sloviansk e Kramatorsk. Chasiv Yar fica a cerca de 20 quilómetros de ambas as cidades.

A forças russas prosseguem, entretanto, os ataques também em Lugansk e lançaram uma ofensiva com mísseis de cruzeiro contra Kharkiv.



Papa Francisco pode visitar a Ucrânia em agosto

O Papa Francisco pode visitar a Ucrânia em agosto, após regressar de uma viagem ao Canadá no final deste mês. “O Papa está convencido de que se fizer uma visita conseguirá alcançar resultados positivos. Ele já disse que vai à Ucrânia e sempre esteve disponível para visitar Moscovo”, disse o arcebispo Paul Gallagher, secretário para as Relações com os Estados na Secretaria de Estado do Vaticano.