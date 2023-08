Ataque russo a antigo hotel de militares e jornalistas mata cinco pessoas

Um ataque russo à cidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, causou pelo menos cinco mortos ao início da noite desta segunda-feira. Dois mísseis atingiram o hotel e um edifício residencial contíguo provocando ainda 18 mortos, revelou o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko, na sua página na rede social Telegram. Entre os mortos conta-se um socorrista que prestava auxílio após o impacto do primeiro míssil.O hotel "Druzhba" albergou durante vários meses oficiais do exército ucraniano e jornalistas estrangeiros que cobriam a linha da frente no Donbass. No entanto, tanto quanto oapurou esta noite junto de fontes naquela cidade ucraniana, a ‘secreta’ de Kiev ordenou há dias a retirada de todos os hóspedes do "Druzhba" o que terá evitado uma carnificina.Pokrovsk é uma cidade mineira estratégica no ‘oblast’ de Donetsk por albergar o mais importante entreposto ferroviário da região. Foi a partir de Pokrovsk que os primeiros refugiados de Bakhmut foram retirados por via férrea nomeadamente para Lviv.