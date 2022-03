Pelo menos 12 pessoas morreram e 33 ficaram esta terça-feira feridas num ataque russo contra a sede do governo regional de Mykolaiv, no Sul da Ucrânia. À hora do fecho desta edição, as equipas de resgate ainda vasculhavam os escombros do edifício em busca de mais vítimas.O bombardeamento, que ocorreu às primeiras horas da manhã, abriu uma enorme cratera na fachada do edifício e causou o colapso de vários pisos.