Ataque russo atinge importante igreja na cidade ucraniana de Kherson

Os bombardeamentos russos danificaram esta quinta-feira uma importante igreja na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, que até ao ano passado acolhia os restos mortais do príncipe Grigory Potemkin, um comandante militar russo do século XVIII.

Grigory Potemkin incentivou Catarina, a Grande (Catarina II, Imperatriz da Rússia 1762-1796) a expandir o Império Russo para o que agora é o sul da Ucrânia.

O serviço de emergência da Ucrânia adiantou que quatro dos seus trabalhadores ficaram feridos numa segunda vaga do bombardeamento, enquanto combatiam um incêndio na Catedral de Santa Catarina, noticiou a agência Associated Press (AP).