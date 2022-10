Pelo menos sete pessoas morreram e oito ficaram esta quarta-feira feridas num ataque russo contra um mercado ao ar livre na cidade de Avdiivka, na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia."Os russos atingiram o mercado central, que estava cheio de gente", disse o governador local, Pavlo Kyrylenko, que publicou várias fotos e vídeos do ataque. O mesmo responsável acusou ainda as forças russas de visarem deliberadamente civis, uma vez que o ataque "não faz qualquer sentido do ponto de vista militar".