Ataques russos em Kiev durante a madrugada fazem cinco feridos no Dia da Vitória

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, na madrugada desta segunda-feira, na sequência de ataques russos em Kiev, na Ucrânia. Há o registo de 35 drones Shahed, de fabricação iraniana, terem sido lançados contra diferentes alvos em todo o país. A Ucrânia já veio dizer que todos os aparelhos foram destruídos.A investida russa contra Kiev e outras cidades ucranianas acontece no Dia da Vitória, que assinala a derrota da Alemanha nazi na segunda guerra mundal."Infelizmente, há civis mortos e feridos, prédios, casas particulares e outras infraestruturas civis danificadas", revelou o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, que deu ainda conta que foram lançados também 16 ataques com mísseis durante a noite, nomeadamente nas regiões de Kharkiv, Kherson, Mykolaiv e Odesa.De acordo com a Reuters, explosões no distrito de Solomyanskyi, na capital ucraniana, deixaram três pessoas feridas. Registaram-se ainda dois feridos no distrito de Sviatoshyn, também em Kiev, devido à queda de destroços de drones, revelou o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, no Telegram.