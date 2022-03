Yevhen Malyshev, de apenas 20 anos, morreu enquanto combatia as forças militares russas na Ucrânia. A informação foi divulgada pela federação ucraniana de biatlo esta terça-feira.



Yevhen Malyshev was a talent in biathlon. He was only 20 (19) years old when he was killed in combat in the war in Ukraine. R.I.P.