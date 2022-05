Autoridades da Ossétia do Sul anunciam referendo sobre integração na Rússia

As autoridades da região separatista da Ossétia do Sul situada na Geórgia, ex-república soviética do Cáucaso do Sul, anunciaram esta sexta-feira que vão organizar em 17 de julho um referendo sobre a integração na Rússia.

O presidente da autoproclamada região, Anatoli Bibilov, "assinou um decreto sobre a realização de um referendo na república da Ossétia do Sul", indicou o seu gabinete em comunicado, ao evocar "a aspiração histórica" dos habitantes desta zona da Geórgia de se juntarem à Rússia, país com que a partilham a fronteira.

Em paralelo, o novo líder da região separatista, Alan Gagloyev, anunciou que coordenará com o Kremlin a convocatória do referendo.