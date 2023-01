Autoridades de Kiev preparam-se para ofensiva a partir da Bielorrússia

As autoridades ucranianas revelaram esta terça-feira que estão a preparar-se para uma nova ofensiva terrestre russa a partir da Bielorrússia e contra a capital, Kiev, à semelhança do que ocorreu nas primeiras semanas de guerra.

A informação foi transmitida pelo tenente-general Oleksei Pavliuk, responsável pela defesa da capital ucraniana, detalhando que as forças armadas estão a reforçar as suas posições no norte da Ucrânia, onde faz fronteira com a Bielorrússia.

Com vista a evitar possíveis avanços de carros de combate russos na direção de Kiev, o Exército está a colocar no terreno minas de grande calibre, o que também facilitará a defesa da região através de peças de artilharia.