Autoridades ucranianas dizem que recapturaram mais de 3 mil quilómetros quadrados

As autoridades militares da Ucrânia anunciaram este domingo que as suas tropas recapturaram mais de 3 mil quilómetros quadrados de território em setembro das forças russas, durante uma contraofensiva no nordeste da Ucrânia.

"Desde o início de setembro, mais de 3 mil quilómetros quadrados retornaram ao controlo ucraniano", disse Valerii Zaluzhnyi, comandante-em-chefe do Exército ucraniano, num comunicado.

"Em torno de Kharkiv, começamos a avançar não apenas para o sul e o leste, mas também para o norte. Estamos a 50 quilómetros da fronteira", declarou ainda Zaluzhnyi.