O Ministério da Defesa da Ucrânia continua a apelar à resistência armada da população contra as forças invasoras russas.Além de ensinar aos civis como preparar cocktails Molotov, as autoridades ucranianas publicaram uma série de ilustrações que mostram a melhor forma de neutralizar ou incapacitar veículos militares, incluindo tanques, com as referidas armas incendiárias.Há vários vídeos nas redes sociais que mostram civis ucranianos a prepararem cocktails Molotov e a usá-los contra as forças russas com elevado grau de eficácia.