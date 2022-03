Avião militar ucraniano abatido. Há cinco mortos

Um avião militar ucraniano foi abatido esta quinta-feira. Cinco pessoas foram mortas, revelaram os serviços de emergência e a polícia do país. O Ministério dos Negócios estrangeiros ucraniano confirmou a informação ao início da tarde, em comunicado divulgado nas redes sociais.Segundo a informação oficial, seguiam 14 pessoas na aeronave. Após ter sido abatadida, a aeronave incendiou-se, tendo as chamas sido extinguidas pelos serviços de emergência no local.O MNE ucraniano não diz explicitamente as causas que levaram à queda do avião.