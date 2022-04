Bancada do PCP vazia no discurso de Zelensky

Os deputados do PCP não vão estar presentes, esta tarde, no Parlamento para ouvir o Presidente ucraniano. “O PCP não participará numa sessão na Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém, como Volodymyr Zelensky, que personifica um poder xenófobo e belicista rodeado e sustentado de forças de cariz fascista e neonazi”, anunciou esta quarta-feira a líder parlamentar comunista, Paula Santos.









O intervenção de Zelensky na Assembleia da República ocorre dois meses após o início da invasão russa da Ucrânia - iniciada a 24 de fevereiro - e depois de já se ter dirigido aos deputados de vários países, como o Japão, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França ou a Austrália.

Tendo-se destacado por utilizar exemplos nacionais para comparar a situação da Ucrânia com a de momentos históricos dos países a que se dirige - em Espanha, referiu-se ao bombardeamento de Guernica; em França, abordou a batalha de Verdun, durante a 1ª Guerra Mundial - Zelensky também não se tem coibido de criticá-los: no Parlamento alemão, por exemplo, afirmou que a ajuda alemã tinha chegado “demasiado tarde”. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro discursa na Assembleia da República por videoconferência.





A intervenção está prevista para as 17h00 . Estará presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa. Apenas discursará Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia, não havendo intervenções dos vários grupos parlamentares ou deputados. As galerias também estarão encerradas ao público.