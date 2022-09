Biden diz que aliados da NATO não serão "intimidados" por Putin

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou esta sexta-feira que os Estados Unidos e seus aliados não se deixarão "intimidar" pelo seu homólogo russo Vladimir Putin, e prometeu que a NATO defenderá "cada centímetro" do seu território.

"A América e seus aliados não se deixarão assustar nem intimidar" e estão "preparados (...) para defender cada centímetro do território da NATO", afirmou durante um discurso na Casa Branca, numa referência à anexação por Moscovo de quatro províncias do leste ucraniano.

"As ações de Putin são um sinal de que está com problemas", prosseguiu, para reiterar que nem os Estados Unidos nem o mundo vão reconhecer os referendos de anexação que decorreram recentemente no leste da Ucrânia.