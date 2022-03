Biden na Polónia: "Putin estava convencido que podia dividir a NATO mas países vão continuar unidos"

Andrzej Duda.





O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está, este sábado, na Polónia reunido com o presidente polacoBiden disse que a "estabilidade na Europa é importante para os EUA e para todo o mundo e que é preciso manter contacto entre todas as partes", reforçando que o "entendimento entre países como a Polónia é sagrado para os EUA e americanos".Para o presidente dos EUA a NATO tem que sem manter unida, sem divisões. "Tudo o que a ALIANÇA faça tem que ser em uníssono com todos os países", disse. "Putin estava convencido que podia dividir a NATO, mas os países vão continuar sempre unidos", acrescentou.Joe Biden reconheceu que Polónia tem grande responsabilidade, assim como a NATO, no acolhimento de refugiados, que fogem da guerra. O presidente norte-americano louvou a atitude da Polónia e reconheceu que é importante a abertura das fronteiras, para mais pessoa saírem."Liberdade da Polónia é a liberdade dos EUA", terminou.