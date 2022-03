Biden visita militares norte-americanos destacados na Polónia

O presidente norte-amerciano, Joe Biden, chegou na tarde desta sexta-feira à Polónia, país a 80 kilómetros da fronteira com a Ucrânia.



Num primeiro momento, Biden deverá participar em reuniões para conversar sobre a situação humanitária na Ucrânia e posteriormente, estará com alguns dos refugiados ucranianos que se encontram agora no país polaco.



Numa situação mais descontraída e amigável, o presidente dos EUA encontrou-se com soldados norte-amercianos que estão destacados na Polónia, acabando por almoçar e partilhar pizza com eles.



"Se vão começar a comer, vou sentar-me e comer qualquer coisa. Pode ser?", perguntou Joe Biden, juntando-se assim aos soldados.



Os Estados Unidos da América têm atualmente cerca de 10 500 mil soldados na Polónia e 100 mil soldados destacados na Europa.