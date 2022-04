Blinken diz que guerra evidenciou poder da diplomacia norte-americana

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou esta quarta-feira que a invasão russa na Ucrânia "destacou o poder e o propósito da diplomacia" dos Estados Unidos (EUA), frisando estar "orgulhoso" do papel do seu país.

Num comunicado enviado às redações acerca da sua audiência perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre a proposta de orçamento do Governo de Joe Biden para o Departamento de Estado, Blinken aproveitou para descrever as suas impressões acerca do conflito na Ucrânia, onde esteve esta semana.

Na viagem de comboio pela Ucrânia, "vimos quilómetros e quilómetros de campos ucranianos, território que há apenas alguns meses o Governo russo pensou que poderia tomar em questão de semanas -hoje firmemente ucraniano", disse o secretário de Estado.