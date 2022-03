Bolsas europeias aceleram com esperança de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia

As ações do Velho Continente acelerarem os ganhos após ter sido divulgado que Kiev e Moscovo terão assinado um esboço de acordo. As principais praças do Velho Continente seguem a negociar com valorizações acima de 3%.

O índice Stoxx 600 ganha 3,09%, com praças como Frankfurt e Paris a escalarem 3,8% e 4,1%, respetivamente. Em Lisboa, o PSI-20 ganha 0,74%, com a queda do Grupo EDP a impedir o índice de acompanhar os fortes ganhos na Europa.





Estas subidas surgem em reação à notícia que a Rússia e a Ucrânia fizeram "progressos significativos" num esboço de plano de paz com 15 pontos que inclui um cessar-fogo, uma retirada das forças russas se Kiev declarar neutralidade e aceitar limites nas suas forças armadas.

A expectativa de um acordo para o fim do conflito está a impulsionar sobretudo as praças europeias, mas nos Estados Unidos a sessão é também de ganhos, ainda que mais tímidos. Dow Jones e S&P 500 negociam com ganhos de 1,64%, enquanto o tecnológico Nasdaq valoriza 2,8%, com os investidores a aguardarem hoje a decisão da Reserva Federal dos EUA.

"Há sinais de otimismo a chegarem aos mercados financeiros hoje com novos sinais de que um acordo negocial para terminar o conflito na Ucrânia pode estar um passo mais perto", adiantou Sophie Lund-Yates, analista de ações da Hargreaves Lansdown, citada pela Bloomberg.

Os avanços nas negociações para alcançar uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia têm justificado o otimismo das bolsas mundiais nos últimos dias, enquanto o petróleo segue a recuar, tendo voltado a negociar abaixo dos 100 dólares por barril e anulado mesmo os ganhos acumulados desde o início da invasão.