Bolsonaro insinua ter falado com Putin sobre a Ucrânia mas o próprio governo desmente

Numa nova trapalhada, que deixou em alvoroço a imprensa e os meios diplomáticos, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, insinuou no final deste domingo durante uma conferência de imprensa que ele mesmo marcou de surpresa, pois estava na praia, ter ligado para o seu homólogo russo, Vladimir Putin, e que os dois conversaram por quase duas horas, inclusive sobre a Ucrânia. Vendo o interesse dos jornalistas na sua declaração, verdadeiramente bombástica, pois indicava o seu enorme prestígio internacional ao fazer o líder da Rússia parar os seus afazeres da guerra para o atender, Bolsonaro tratou de aumentar o mistério e acrescentou que o que foi tratado era um segredo dele e de Putin, e que, por isso, não avançaria pormenores.

A notícia espalhou-se rapidamente, a imprensa destacou em manchetes o telefonema, mas o brilharete de Bolsonaro não durou muito. Um órgão do próprio governo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, veio a público esta segunda-feira desmentir constrangedoramente que o tal telefonema de Bolsonaro para o poderoso líder da Rússia tenha ocorrido e justificou tudo como um equívoco, provocado por uma frase mal elaborada por Jair Bolsonaro e, tentando dividir a culpa, mal interpretada pelos jornalistas.

A frase que deu origem a toda essa confusão e deixou a diplomacia internacional de boca aberta foi a seguinte: "Estive há pouco a falar com o presidente Putin, foram mais de duas horas de conversa. Tratámos de muita coisa, a questão dos fertilizantes (que a Rússia vende ao Brasil) foi das mais importantes. Obviamente ele falou sobre a Ucrânia, mas eu reservo-me, como segredo, a não entrar em detalhes da forma que vocês gostariam", afirmou Bolsonaro numa sala do Forte dos Andradas, na praia do Guarujá, litoral de São Paulo, onde passa mais uns dias de férias enquanto líderes do mundo inteiro se articulam na tentativa de pararem a guerra.