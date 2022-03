As tropas russas bombardearam esta quarta-feira um teatro que servia de abrigo a mais de mil civis na cidade sitiada de Mariupol, no Sul da Ucrânia, possivelmente provocando um grande número de mortos e feridos. Até à hora do fecho desta edição as equipas de resgate ainda não tinham conseguido chegar ao local para acudir as vítimas devido aos bombardeamentos incessantes das forças russas.