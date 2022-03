Bombardeamentos provocam níveis elevados de poluição em Kiev. O relato do enviado especial da CMTV à Ucrânia

Os ataques a Kiev estão a deixar a capital ucraniana com níveis "absurdos de poluição", revela este sábado o enviado especial daà Ucrânia, Alfredo Leite.As autoridades emitiram já um alerta devido aos níveis de poluição acima do normal.A vigilância e presença militar em Kiev está mais forte do que nos últimos dias. Os mísseis russos atacam constantemente, essencialmente posições civis