Bombeiro do Dafundo investe 30 mil euros para trazer refugiados da Ucrânia

Um bombeiro da corporação do Dafundo, Oeiras, investiu cerca de 30 mil euros do próprio dinheiro para financiar a deslocação de um autocarro à fronteira da Polónia com a Ucrânia, com o intuito de trazer para Portugal 54 refugiados do conflito armado que assola aquele país.

A partida da viatura está marcada para a 01h00 da próxima madrugada, junto ao quartel do Dafundo.

O autocarro é de 60 lugares, mas leva seis lugares ocupados com quatro motoristas, o bombeiro financiador e a mulher.

Um médico e um enfermeiro vão viajar de avião para o mesmo destino, e acompanhar toda a operação.

A chegada a Portugal do autocarro está prevista para a próxima terça-feira.