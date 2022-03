Bombeiros de Entre-os-Rios solidários com Ucrânia

A preocupação com o que se passa no leste da europa, mais concretamente na Ucrânia - com uma guerra que leva já seis dias – os Bombeiros de Entre-os-Rios vão doar uma ambulância aos colegas ucranianos.



Numa publicação na rede social Facebook, a corporação escreve que não podia ficar "indiferente" ao que se passa naquele país".



"Não conseguimos ficar indiferentes à situação que se vive na Ucrânia, e após termos conhecimento da necessidade de ambulâncias para os Bombeiros ucranianos, decidimos doar uma ambulância para a Ucrânia", pode ler-se no texto acompanhado pelas fotografias da viatura que será enviada para a zona de conflito.





A publicação termina, dizendo "hoje nós por eles, amanhã eles por nós".