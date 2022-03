Os bombeiros de Fajões assinalaram o Dia da Proteção Civil, na manhã desta terça-feira, com uma homenagem ao povo ucraniano. A corporação mostrou-se solidária, desta forma, com as vítimas do conflito armado na Ucrânia.



Para o momento, os bombeiros de Fajões convidaram uma família ucraniana residente em César, Oliveira de Azeméis.

Ver comentários