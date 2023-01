u O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou Vladimir Putin de ter ameaçado matá-lo com um míssil durante uma conversa telefónica ocorrida antes da invasão da Ucrânia.



“A dada altura, ele ameaçou-me e disse: ‘Boris, não te quero fazer mal mas, com um míssil, demoraria apenas um minuto’, ou qualquer coisa do género”, diz Johnson num documentário da BBC sobre as semanas que antecederam a invasão da Ucrânia.









