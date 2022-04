Borrell acusa Rússia de provocar a fome no mundo e sobretudo em África

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, acusou esta segunda-feira a Rússia de "causar a fome no mundo" com a guerra na Ucrânia, destruindo as reservas de trigo e impedindo-a de exportar, especialmente para África.

"Os russos culpam as sanções (impostas pelo Ocidente) pela escassez de alimentos e pelo aumento dos preços quando não são as sanções", afirmou o Alto Responsável da União Europeia para a Política Externa após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 no Luxemburgo.

"A Rússia está a colocar bombas nos campos da Ucrânia, os navios de guerra russos estão a bloquear dezenas de barcos carregados de trigo", acusou Borrell, acrescentando que com isso "causam escassez" e "a fome no mundo".