BPI mantém "pelo menos" 24 milhões de euros em imparidades não alocadas devido à guerra na Ucrânia

O BPI vai manter "pelo menos" um terço dos 72 milhões de euros de imparidades não alocadas que constituiu devido à pandemia para fazer face à guerra na Ucrânia, apesar da "completamente insignificante" exposição do banco naquelas geografias.

"Mesmo que a situação da covid se desanuvie mais, manteremos uma parte do que já tínhamos constituído para imparidades não alocadas para este feito da Ucrânia. Desses 72 milhões de euros [constituídos devido à pandemia], haverá cerca de um terço, pelo menos, que já estamos a alocar para fazer face a esta nova situação", afirmou o presidente executivo do BPI durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do primeiro trimestre do banco.

João Pedro Oliveira e Costa afirmou que o BPI tem "várias almofadas em termos de capital, liquidez e prudência" e salientou que, embora pudesse já ter anulado estes 72 milhões de imparidades não alocadas "do tempo da covid", decidiu "manter a mesma prudência".