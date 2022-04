Brasil critica sanções à Rússia devido a impacto nas reservas de fertilizantes

O embaixador brasileiro nas Nações Unidas criticou as tentativas de isolamento e as "sanções unilaterais" impostas à Rússia, argumentando que estão a prejudicar vários países, incluindo o Brasil, que tem reservas de fertilizantes apenas até outubro.

Num encontro com jornalistas em Nova Iorque, no qual a Lusa participou, o chefe da missão diplomática brasileira, Ronaldo Costa Filho, negou estar do lado da Rússia, mas foi firme ao criticar a aplicação de sanções unilaterais a Moscovo.

"O Brasil está, assim como todo o mundo, penso eu, chocado pela flagrante violação da carta das Nações Unidas por parte da Rússia. (...) A invasão russa representa uma flagrante violação da soberania e da integridade do território da Ucrânia. E acho que estamos aliados com a maioria dos países do mundo nesse tipo de avaliação", esclareceu na abertura do encontro.