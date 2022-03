Brasil recomenda cidadãos brasileiros a saírem de regiões separatistas da Ucrânia

A embaixada do Brasil na Ucrânia aconselhou este sábadoos cidadãos brasileiros a abandonarem "sem demora" as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, tendo em conta o "contexto do aumento das violações de cessar-fogo" no país.

Numa mensagem no Facebook, a embaixada do Brasil em Kiev recomendou aos cidadãos brasileiros um redobrar de atenção e que evitem "as províncias ucranianas de Donetsk e Lugansk". Aos que já estão nessas regiões, apela a que saiam "sem demora".

"Os cidadãos brasileiros na Ucrânia devem ainda estar atentos à possibilidade de novos cancelamentos ou adiamento de voos internacionais na próxima semana", alertou a embaixada, recordando que a companhia alemã Lufthansa já anunciou a suspensão temporária de voos de Kiev e Odessa, a partir de segunda-feira.