Bruxelas aprova plano para Espanha e Portugal fixarem preços da energia

a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager.

A Comissão Europeia aprovou esta quarta-feira o plano para Espanha e Portugal reduzirem o preço das eletricidade, no mercado ibérico. Esta redução será alcançada através da imposição de um limite ao gás utilizado pelas centrais elétricas alimentadas por combustíveis fósseis, segundo o jornal El Español.Segundo Bruxelas, a "derrogação ibérica" custará 8.4 mil milhões, sendo 6.3 milhões para Espanha e 2.1 milhões para Portugal. Este será o subsídio direto que pago aos produtores de eletricidade para financiar parte do custo do combustível que utilizam.Esta medida poderá ser aplicada até 31 de maio de 2023.Em relação às empresas, o subsídio de eletricidade será financiado por uma sobretaxa imposta por Espanha e Portugal aos compradores que beneficiem do desconto."A medida temporária que aprovámos permitirá a Espanha e Portugal baixar os preços da eletricidade para os consumidores que foram atingidos pelos aumentos causados pela invasão russa da Ucrânia", afirma