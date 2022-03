A União Europeia deverá libertar-se da dependência energética da Rússia no máximo até 2030, prevendo reduzir, até ao final do ano, dois terços de importações de gás natural daquele país. Para já, Bruxelas avança com orientações aos Estados-membros para que possam "redistribuir aos consumidores as receitas decorrentes dos elevados lucros do setor da energia e do comércio de licenças de emissão", anuncia em comunicado.