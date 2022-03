Bruxelas quer UE com 80% de gás armazenado até novembro e 90% nos próximos anos

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira obrigação mínima de 80% de armazenamento de gás na União Europeia (UE) para o próximo inverno, até início de novembro, para garantir fornecimento energético, percentagem que deverá chegar aos 90% nos anos seguintes.

"A Comissão apresenta hoje uma proposta legislativa introduzindo uma obrigação mínima de 80% de armazenamento de gás para o próximo inverno, a fim de garantir a segurança do aprovisionamento energético, aumentando para 90% para os anos seguintes", anuncia o executivo comunitário em informação à imprensa europeia.

No dia em que divulga um pacote de medidas sobre o setor energético, numa altura em que os preços da luz e do gás batem máximos também 'puxados' pelas tensões da guerra da Ucrânia devido à invasão russa, Bruxelas divulga estas obrigações mínimas de armazenamento de gás para "responder às preocupações sobre a continuação dos preços elevados da energia" no espaço comunitário.