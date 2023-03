Um drone de vigilância dos EUA despenhou-se esta terça-feira no Mar Negro após colidir com um caça russo, no mais grave incidente entre as duas potências desde o início da guerra da Ucrânia. Os EUA acusam os pilotos russos de “falta de profissionalismo”.



Segundo o Pentágono, o incidente ocorreu por volta das 07h00 da manhã de ontem, quando dois caças Su-27 russos tentaram intercetar um drone MQ-9 ‘Reaper’ desarmado que efetuava um voo de vigilância de rotina sobre o Mar Negro, no espaço aéreo internacional.









