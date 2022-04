Câmara de Lisboa partilha dados de refugiados ucranianos "apenas com entidades oficiais"

A Câmara de Lisboa assegurou esta sexta-feira a proteção dos dados pessoais dos refugiados da Ucrânia, indicando que são "apenas" partilhados com as entidades oficiais que asseguram o encaminhamento para respostas intermédias "na estrita medida do necessário".

"Os dados pessoais destes cidadãos são apenas acedidos pela equipa coordenadora do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e pelas técnicas que asseguram o atendimento, e são apenas partilhados com as entidades oficiais que asseguram o encaminhamento para respostas intermédias -- Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e Instituto da Segurança Social (ISS) -- na estrita medida do necessário a esse encaminhamento", indicou a Câmara de Lisboa em resposta à agência Lusa.

Na sequência da notícia divulgada hoje pelo Expresso de que refugiados ucranianos estão a ser recebidos por russos pró-Putin na Câmara de Setúbal, que terão, alegadamente, fotocopiado documentos de identificação, a Lusa questionou o município de Lisboa sobre se há registo de alguma situação deste género a acontecer na capital portuguesa, ao que a câmara presidida por Carlos Moedas (PSD) explicou o processo de acolhimento de emergência e afirmou que "a equipa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) não promove a cópia de qualquer documentação".