Campanha internacional angariou mais de 10 mil milhões de euros

Uma campanha internacional de angariação de fundos arrecadou 10,1 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia invadida pela Rússia, anunciou este sábado a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, em Varsóvia.

A campanha "Stand Up for Ukraine" foi lançada pela organização internacional Global Citizen, com o apoio da União Europeia (UE) e do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e juntou artistas como Elton John, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox ou Chris Rock, que se comprometeram a mobilizar dinheiro para ajudar os refugiados ucranianos.

"O mundo finalmente prometeu 9,1 mil milhões de euros como parte da campanha (...) Além disso, a Comissão, em colaboração com o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), acrescentou mil milhões de euros adicionais para as pessoas deslocadas na Ucrânia. É fantástico! Portanto, temos 10,1 mil milhões de euros", disse von der Leyen.