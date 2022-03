O confronto entre a Rússia e a Ucrânia fez mais uma morte no mundo do desporto.



O campeão ucraniano de kickboxing, Maksym Kagal, foi morto em combate, enquanto defendia a cidade de Mariupol.



O atleta de 30 anos, foi o primeiro campeão de kickboxing na Ucrânia, e ganhou o cinturão do campeonato ISKA, segundo o treinador Oleg Skirta.



"Era um homem honesto e decente. Descansa irmão, morreste aqui na terra, mas vamos vingar a tua morte", escreveu o treinador do campeão na sua página de Facebook.